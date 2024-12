Caqueret scandalise l'OL, par ici la sortie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Déjà évoqué avant le match de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye, le départ de Maxence Caqueret apparaît encore plus comme une évidence après la prestation très décevante du milieu de terrain de 24 ans.

Malgré un contrat jusqu’en 2027 avec l’Olympique Lyonnais, l’avenir de Maxence Caqueret devrait bientôt s’écrire loin du club rhodanien. Remplaçant depuis le début de la saison, celui qui était un titulaire indiscutable de l’OL il y a quelques mois est poussé vers la sortie. John Textor doit vendre pour se conformer aux exigences de la DNCG et logiquement, ce sont les remplaçants qui sont ciblés pour récupérer de l’argent sans pour autant affaiblir l’équipe de Pierre Sage. Maxence Caqueret avait cependant une chance de retrouver grâce aux yeux de son entraîneur lors du match de Coupe de France contre Feignies-Aulnoye samedi à Valenciennes.

C’est tout l’inverse qui s’est produit, comme le souligne L’Equipe qui cite Maxence Caqueret parmi les quatre flops de cette partie du côté de l’OL. « Les mots sont durs mais mérités : plombés par des défaillances individuelles (Caqueret, Niakjaté, Abner, Veretout) et par un rythme de sénateurs, les lyonnais ont eu le plus grand mal à se procurer des occasions » écrit le quotidien national, qui ne rate pas Maxence Caqueret une nouvelle fois. L’insider Olivier Salmon confirme de son côté que le numéro six de l’OL est plus que jamais invité à se trouver une porte de sortie et cela dès le mois de janvier.

Maxence Caqueret et l'OL, c'est la fin de l'histoire

« Considéré et choisi par Pierre Sage pour être l'un des cadres du vestiaire, le milieu de terrain de l'OL n'a pas été performant sur cette première moitié de saison, voire même absent. Une page devrait se tourner pour l'un des chouchous du public lyonnais les saisons passés, on imaginait pas cette fin de l’histoire. Maxence Caqueret devrait se trouver une porte de sortie cette hiver, tout comme l'été dernier, son départ est souhaité » confirme le spécialiste de l’Olympique Lyonnais sur son compte X. La question est maintenant de savoir si un club européen se mettra sur les rangs au mercato hivernal pour récupérer Maxence Caqueret, malgré la première partie de saison catastrophique du natif de Vénissieux. C’est à souhaiter pour les Gones, qui comptent sur le départ de leur milieu de terrain d’1m74 pour récupérer une vingtaine de millions d’euros.