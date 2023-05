Blanc méprise les supporters de l'OL, Rothen l'assassine

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a repris des couleurs en Ligue 1 en battant l'AS Monaco au Groupama Stadium. Le public rhodanien avait répondu présent pour l'événement.

Sauf retournement improbable des événements, l'OL ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine. Les Gones ont pris trop de retard et ont fait preuve de beaucoup d'irrégularités dans leurs résultats. Pourtant, le public de l'OL ne veut pas abandonner son équipe malgré une grogne de plus en plus importante. Vendredi soir face à Monaco, le Groupama Stadium a répondu présent, surtout pour rendre hommage à Jean-Michel Aulas. Mais les Ultras ont encouragé leur équipe alors que les résultats ne sont toujours pas à la haueur. De son côté, Laurent Blanc multiplie toutefois les déclarations peu tendres à l'encontre du public lyonnais, invitant les supporters à venir plus souvent au stade, mais aussi à avoir aussi un comportement correct vis-à-vis des joueurs. Pas de quoi arranger sa cote de popularité auprès des amoureux de l'OL. Pour Jérôme Rothen, le comportement de Laurent Blanc n'est pas surprenant puisqu'il a toujours eu du mal à comprendre les fans.

Laurent Blanc à côté de la plaque ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, comme c'est souvent le cas. « Laurent Blanc a toujours méprisé les supporters. Rappelez-vous quand il était au PSG. Il disait toujours le Paris Saint-Germain et jamais on. Il mettait une grosse barrière et là, il recommence. Il faut reconnaitre qu'il y a du mépris de sa part. Il a oublié qu'il a fait un métier fantastique sur le terrain, mais sans supporters, ça n'a pas le même charme. On l'a vu pendant deux ans avec le Covid. Ne l'oubliez jamais », a notamment indiqué Jérôme Rothen, qui aimerait que l'entraineur de l'OL prenne un peu plus conscience du fait que les fans rhodaniens sacrifient beaucoup pour continuer à supporter une équipe bien décevante depuis de nombreux mois maintenant.