OL : Hirving Lozano, la surprise du mercato venue de Naples

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A l'Olympique Lyonnais, le mercato est désormais par John Textor et son équipe. Et le premier nom qui sort est celui d'Hirving Lozano, l'attaquant mexicain de Naples.

International mexicain et champion d’Italie avec le Napoli, Hirving Lozano pourrait devenir la nouvelle star de l’attaque lyonnaise la saison prochaine. Le joueur révélé dans son pays au CF Pachuca, et en Europe sous le maillot du PSV Eindhoven entre 2017 et 2019 avant de signer à Naples, serait en effet en contact avec l’OL affirme le média mexicain Debate. Même si Hirving Lozano n’est plus un titulaire indiscutable cette saison. Et à un an de la fin de son contrat avec le champion d’Italie, le joueur de 27 ans n’a pas reçu l’offre qu’il attendait de la part des dirigeants napolitains. En effet, s’il veut prolonger, l’attaquant devra diminuer son salaire de 50%, alors qu’il touche 2,8 millions d’euros cette saison. L’offre lyonnaise pourrait donc être la bonne, même si le président Aurelio de Laurentiis est généralement extrêmement dur en affaire, et que ce n'est pas John Textor qui lui fera peur.

Gignac au soutien de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ro Loz (@hirvinglozano)

Pour Debate, dans ce dossier, l'Olympique Lyonnais peut compter sur André-Pierre Gignac, qui connaît le joueur mexicain et peut lui conseiller de rejoindre une équipe dont l'ancien buteur de l'OM avait été proche. Cette saison, Hirving Lozano a joué 41 matchs et marqué quatre buts avec Naples, mais il est vrai que la concurrence était énorme sur le plan offensif avec un Victor Osimhen auteur de 28 buts et qui a largement contribué au titre gagné par l'équipe entraînée par Luciano Spalletti. Selon Transfermarkt, l'attaquant international mexicain a une valeur actuelle de 28 millions d'euros, mais à un an de la fin de son contrat, on voit franchement très mal John Textor signer un chèque d'un tel montant pour Hirving Lozano.