Ayoub El Kaabi prêt à snober Mourinho pour signer à l'OL

Même si Alexandre Lacazette a pris la décision de rester, l’OL est à la recherche d’un attaquant pour compléter sa ligne offensive. Le profil d’Ayoub El Kaabi, un temps ciblé par l’OM, semble plaire aux Gones.

Le secteur offensif de l’Olympique Lyonnais est déjà bien fourni avec des joueurs comme Mama Baldé ou encore Gift Orban comme potentiels remplaçants d’Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque lyonnaise. Cela n’empêche pas pour autant le board rhodanien de guetter les opportunités dans ce secteur de jeu. On le sait, l’OL était très intéressé par Georges Mikautadze mais financièrement, la venue de l’international géorgien n’aurait été possible que si Alexandre Lacazette avait cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite, ce qui n’a finalement pas été le cas.

L’OL a fait parvenir une offre de contrat à Ayoub El Kaabi

La presse grecque annonce que l’OL lui a proposé un contrat de 2ans avec un salaire mensuel de 250.000€

de quoi faire réfléchir l’attaquant marocain qui était en discussion avancé avec le fenerbace de mourinho pic.twitter.com/NpZLy58l3l — Hakim (@Z_hakos) July 2, 2024

Lyon a d’autres priorités sur le marché des transferts et ne cassera donc pas sa tirelire pour recruter un attaquant mais avec la qualification en Europa League, Pierre Sage aimerait disposer d’une solution de plus à ce poste. C’est pour cette raison que l’Olympique Lyonnais a entamé des discussions avec Ayoub El Kaabi, en fin de contrat avec l’OIympiakos et qui sort d’une saison aboutie en Grèce avec 33 buts toutes compétitions confondues. Selon les informations du média Lions de l’Atlas, l’état-major de l’OL a fait parvenir un contrat de deux ans avec un salaire mensuel estimé à 250.000 euros à Ayoub El Kaabi pour le convaincre de rejoindre les bords du Rhône.

L'OL plutôt que Fenerbahçe pour Ayoub El Kaabi ?

Une proposition attractive sur le plan financier mais également sportivement pour El Kaabi, qui était proche de rejoindre José Mourinho à Fenerbahçe. L’offre de Lyon est-elle susceptible de rabattre les cartes ? A priori oui car Lions de l’Atlas affirme qu’Ayoub El Kaabi a pris un temps de réflexion et n’est plus aussi certain de signer en Turquie. Un temps annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 31 ans pourrait bel et bien prendre la direction de la Ligue 1 cet été, mais finalement pour signer en tant que doublure d’Alexandre Lacazette à Lyon. Un transfert qui jetterais néanmoins un gros flou sur le rôle et l’avenir de Gift Orban au sein de l’effectif de Pierre Sage.