ASSE ‍: Faire pleurer l'OL, les Verts y pensent très fort

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain en Ligue 1, l'OL reçoit l'AS Saint-Etienne pour un derby déjà très attendu. Les Verts, qui viennent de remonter dans l'élite, veulent vendre chèrement leur peau.

Le derby entre l'OL et Saint-Etienne va faire son retour dimanche soir prochain après deux ans d'absence. Ce sera donc forcément un petit événement pour les fans des deux écuries rivales, qui attendent cette rencontre avec impatience. Si les rapports de force semblent déséquilibrés, l'ASSE a repris des couleurs en battant Strasbourg. Les Verts arriveront à Lyon pour faire un résultat mais pour surtout donner une belle image à leurs fans, qui ne pourront d'ailleurs pas se rendre au Groupama Stadium. S'il y a bien un joueur qui a hâte d'affronter les Gones, c'est Louis Mouton. Formé au club, le milieu de terrain est chargé à bloc.

Les Stéphanois plus motivés que jamais avant de jouer l'OL

Dans des propos rapportés par Olympique et Lyonnais, Mouton a en effet avoué : « Les supporters nous ont déjà un peu motivés. Personnellement, j’en ai connus beaucoup et jouer mon premier derby en pro, j’espère, ce serait incroyable. Toute l’équipe donnera 500 % si on peut. C’est un match ultra-spécial, un match à 100 points. C’est inimaginable, incroyable de vivre des derbies comme ça. ». Même son de cloche du côté de Mickaël Nadé, aussi formé au club : « On est bien dans nos têtes. On va aborder ce match de la meilleure des manières. Je leur ai dit de se préparer, car c’est un match pas comme les autres. On va les mettre dans le bain cette semaine ! ». Si l'OL partira favori, qui plus est à domicile, la température monte et les Verts ne comptent pas arriver en victimes. En espérant que malgré l'enjeu et l'importance de ce match, tout reste sous contrôle sur le terrain.