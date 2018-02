ASM-OL : Cazarre lâche son prono et dézingue trois Lyonnais

Dans : OL, Monaco, Ligue 1.

Ce dimanche soir, l’Olympique Lyonnais affronte l’AS Monaco en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre capitale dans la course à la 2e place, d’autant plus que l’OM a fait le boulot sans trembler en début de week-end en ne faisant qu’une bouchée de Metz. Comme pour le match OM-ASM d’il y a une semaine, difficile d’annoncer un favori tant le niveau des équipes sont proches en tête du championnat. Invité à donner son pronostic pour Winamax, Julien Cazarre penche tout de même pour l’OL. Et il l’annonce d’une manière très… provocatrice, comme toujours.

« La force de ces deux équipes, c’est qu’elles peuvent tous les deux s’appuyer sur un buteur. Falcao d’un côté, Nabil Fekir de l’autre : ils ont le même nombre de buts. Sauf qu’y en a un des deux qui est pas une chouineuse, contrairement à l’autre… Je n’ai pas dit lequel des deux. Un indice ? Dans la même équipe que la chouineuse, il y a un gardien qui est également pas mal dans le genre… et un président qui l’ouvre toujours ! Pour revenir au match, je pense que c’est l’équipe des chouineuses et du président très bavard qui va l’emporter, par deux buts d’écarts. Mais je n’ai pas dit qui, sinon après c’est les emmerdes assurées… » a lâché le journaliste de Canal +, qui va encore se faire des amis dans la capitale des Gaules.