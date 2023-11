Après la taupe, Cherki est un fantôme à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'affaire de la taupe a fait une principale victime à l'OL : Rayan Cherki. Le jeune milieu lyonnais n'était pas du voyage à Marseille dimanche. Toutefois, sa mise à l'écart n'est pas que sportive, elle est aussi médiatique désormais.

La relation entre Rayan Cherki et Fabio Grosso se détériore jour après jour à l'OL. Le jeune milieu lyonnais a été le premier joueur titulaire que l'Italien a mis sur le banc lors de son premier match à Brest. Mais, les choses ont bien empiré avec les révélations de Jérôme Rothen sur une fronde des joueurs envers leur entraîneur italien. Ce dernier, fâché, avait exhorté la ou les taupes du vestiaire à se dénoncer. Certains éléments tendaient à montrer que Cherki via son entourage pouvait être de ces joueurs-là. Cela a semblé se confirmer pour les observateurs avec l'absence du jeune lyonnais dans le groupe qui a fait le déplacement à Marseille dimanche.

Cherki n'est plus la tête d'affiche de l'OL

Cette mise à l'écart est officiellement un choix tactique de Fabio Grosso. Néanmoins, cela va t-il se prolonger dans le temps pour Rayan Cherki ? Le compte d'infos sur l'OL Goneback, très suivi des supporters, a déniché des indices négatifs pour le sort du joueur de 20 ans. Cherki est passé de figure de proue du club rhodanien dans sa communication à paria devenu quasiment invisible.

« Depuis la divulgation de cette affaire de taupe par Jérôme Rothen, Rayan Cherki semble de plus en plus absent de la communication de l'OL alors qu'il y était souvent mis en avant… Simple coïncidence ou rupture totale ? », questionne sur X un Goneback très observateur. Les supporters lyonnais auront peut-être le fin mot de l'histoire ce week-end avec la réception de Metz. Une nouvelle absence de Rayan Cherki dans le groupe de l'OL ou une possible intervention de Grosso à ce sujet en conférence de presse seront scrutées tout particulièrement.