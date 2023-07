50 millions pour Barcola, le PSG se tourne vers Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain enchaîne les signatures, mais désormais Luis Enrique a son mot à dire dans le recrutement à venir. L'entraîneur espagnol a quelques idées, et l'un des joueurs visés est à l'Olympique Lyonnais.

Le Paris Saint-Germain a les moyens financiers de ses ambitions, et l’Olympique Lyonnais pourrait en profiter lors de ce mercato. Même si son départ pourrait être très mal vécu par les abonnés du Groupama Stadium, les rumeurs se multiplient autour de joueur qui en l’espace de quelques mois a explosé à la face du monde, Bradley Barcola. Du haut de ses 20 ans, et sous contrat avec l’OL jusqu’en 2026, le jeune attaquant a tapé dans l’œil de nombreux clubs, et son passage dans l’écurie de Jorge Mendes la semaine passée a été remarquée.

Barcola plaît énormément à Luis Enrique

Fournisseur préféré du PSG version Luis Campos, le super-argent pourrait permettre à Luis Enrique de réaliser le transfert que le nouvel entraîneur parisien souhaite. Car AS, le quotidien sportif espagnol le confirme, Lucho rêve d’avoir Bradley Barcola sous ses ordres. Au point de faire une énorme offre à Lyon pour convaincre John Textor de vendre celui qui s'est révélé lors de cette deuxième partie de saison sous les ordres de Laurent Blanc (5 buts et 10 passes décisives). Un transfert qui financièrement pourrait changer le mercato de l'Olympique Lyonnais face aux menaces de la DNCG.

AS précise que le Paris Saint-Germain est capable de mettre jusqu'à 50 millions d'euros sur la table des négociations afin de parvenir à un accord avec l'OL d'ici à la fin du mercato estival. Pour l'instant, la position de Lyon semble inflexible concernant Bradley Barcola, à savoir que le départ du jeune attaquant est impossible. Il est cependant clair que si Nasser Al-Khelaifi transmet réellement une proposition avec un chèque de 50 millions d'euros pour la pépite lyonnais alors les choses pourraient évoluer.