OL : Enervé par le mercato, Blanc prend une décision forte

Par Hadrien Rivayrand

L'OL s'est rassuré ce samedi sur la pelouse de Troyes en Ligue 1. Une victoire 3 buts à 1 qui permet aux Gones de souffler un peu.

Les hommes de Laurent Blanc ont repris le chemin de la victoire ce dimanche en Ligue 1. Si tout n'aura pas été parfait, l'OL s'est montré très efficace face à des Troyens fébriles défensivement. Les jeunes alignés au coup d'envoi auront aussi répondu présents, à l'image de Rayan Cherki et de Bradley Barcola, tous les deux buteurs dans l'Aube. De quoi sans doute rassurer dans le Rhône sur la profondeur et la qualité de l'effectif à l'OL. A la fin de la rencontre face à Troyes, Laurent Blanc a fait une annonce concernant les jeunes joueurs à Lyon. Déçu du mercato, le technicien français a promis de faire jouer de plus en plus les éléments issus du centre de formation dans les prochaines semaines.

Blanc veut miser sur les jeunes de l'OL

À 2️⃣0️⃣ ans, notre Gone 𝗕𝗿𝗮𝗱𝗹𝗲𝘆 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗼𝗹𝗮 a inscrit hier soir son premier but en @Ligue1UberEats 👏🔴🔵 pic.twitter.com/SRrMByDUld — Olympique Lyonnais (@OL) February 5, 2023

Sur l'antenne de Prime Video, l'ancien coach du PSG s'est en effet exprimé sur le sujet. « Il y a de bons jeunes joueurs qui étaient déjà présents quand je suis arrivé. Il faut qu'ils jouent plus. Nous avons décidé de nous séparer de certains joueurs, en prêts ou par d'autres moyens. Il faut faire la place aux jeunes. On s'est aperçu que l'effectif était quand même assez conséquent pour pas tant de compétitions que ça. Nous avons décidé de cela même si j'aurais aimé avoir un ou deux joueurs de plus mais on va faire en sorte d'avoir un ou deux jeunes de plus », a notamment indiqué Laurent Blanc, qui devrait donc faire plaisir à son président Jean-Michel Aulas, qui souhaite de nouveau s'appuyer sur un ADN OL fort. Reste à savoir si cette stratégie un peu imposée par les événements portera ses fruits... Les prochaines rencontres en diront plus, alors que l'OL jouera Lille et Lens la semaine prochaine, respectivement en Coupe de France et en Ligue 1.