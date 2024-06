12 ME de plus pour un défenseur d'Everton, l'OL déchaîné ‍!

L'OL n'a pas attendu son passage devant la DNCG pour débuter les grandes manœuvres au mercato. Après Yankuba Minteh, l'OL convoite un autre joueur de Premier League : Ben Godfrey.

John Textor aime décidément beaucoup l'Angleterre. Actionnaire de Crystal Palace et un temps intéressé par le rachat d'Everton, le propriétaire de l'OL veut puiser dans le vivier de joueurs locaux. La saison passée, cela lui a bien réussi avec Jake O'Brien, Duje Caleta-Car ou encore Ainsley Maitland-Niles. Des réussites qui en appellent peut-être d'autres pour l'OL. Les Lyonnais ont fait une offre colossale pour Yankuba Minteh : 40 millions d'euros. Cependant, le Gambien de Newcastle n'est pas le seul élément de Premier League visé par les Lyonnais.

Selon les informations du journaliste de Sky Sports Dharmesh Sheth, l'OL s'est positionné sur le défenseur anglais d'Everton Ben Godfrey. Pour acquérir le défenseur central de 26 ans, les Lyonnais offrent 10 millions de livres Sterling, soit à peu près 12 millions d'euros. Une belle somme mais elle est clairement insuffisante pour sécuriser le transfert de Godfrey à Lyon.

