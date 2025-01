100 millions, Textor fait voler les billets au mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL connait actuellement des problèmes financiers assez importants. Le club rhodanien doit absolument vendre sur le marché des transferts, sous peine de descendre en Ligue 2 en fin de saison.

A Lyon, le début d'année 2025 tourne au cauchemar. L'OL n'y est pas sur le terrain et en interne, le compte n'est toujours pas bon. Les Gones doivent trouver de l'argent et rapidement, sous peine de descendre en Ligue 2 en fin de saison. John Textor a pas mal de pression sur les épaules pour faire le nécessaire et sauver l'Olympique Lyonnais. L'homme d'affaires étasunien et ses business ne rassurent en tout cas pas vraiment. En plus de l'OL, il possède Botafogo. Et avec le club brésilien, il n'a pas peur de faire de gros investissements. Il serait apparemment disposé à débourser 100 millions d'euros dans les prochaines semaines pour renforcer l'écurie basée à Rio de Janeiro.

Textor accélère le mouvement pour renforcer Botafogo, tant pis pour l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon les informations de FogãoNET, Botafogo disposerait en effet d'une enveloppe proche des 100 millions d'euros pour se renforcer. Le club a déjà trouvé des accords avec certains joueurs, comme Léo Linck, Jair, David Ricardo ou encore Bitello. Il faut dire que Botafogo a cruellement besoin de se renforcer après 15 départs connus ces derniers jours : Gatito Fernández, Lucas Barreto, Rafael, Adryelson, Pablo, Marçal, Hugo, Tchê Tchê, Eduardo, Óscar Romero, Thiago Almada, Luiz Henrique, Júnior Santos, Carlos Alberto et Tiquinho Soares. Si l'OL connait des difficultés pour trouver des liquidités, John Textor en a pas mal du côté de Botafogo. De quoi faire grincer des dents même si ces derniers jours, l'Américain a réussi un coup de génie en parvenant à prêter Thiago Almada à l'OL et ainsi contourner la sanction de recrutement infligée à Lyon cet hiver par la DNCG.