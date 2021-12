Nice : Lassé par Tottenham, Lloris prépare son retour

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

Bientôt en fin de contrat à Tottenham, Hugo Lloris n’a toujours pas été sollicité pour une prolongation. Le gardien français semble se diriger vers la sortie. Une occasion dont l’OGC Nice aimerait profiter pour récupérer son ancien portier.

Et si Hugo Lloris revenait terminer sa carrière en Ligue 1 ? L’hypothèse n’est pas à exclure compte tenu de sa situation. Alors que son contrat expire en juin prochain, le gardien de 35 ans n’a toujours pas commencé à discuter d’une prolongation avec Tottenham. A partir de samedi, le Français sera donc libre de négocier avec d’autres formations en vue d’un départ libre au terme de la saison. Le Spur pourrait notamment en profiter pour reprendre contact avec l’OGC Nice. Car selon les informations de Foot Mercato, le Gym va tenter de récupérer son ancien gardien gratuitement l’été prochain.

Lloris est intéressé

L’Argentin Walter Benitez, lié aux Aiglons jusqu’en 2023, pourrait quitter le club azuréen en fin de saison, d’où la piste audacieuse activée par la direction niçoise. Reste à savoir si Nice en aurait les moyens. Le projet sportif a de quoi attirer Hugo Lloris. Mais on peut penser que son salaire à Tottenham risque de poser problème. Il n’empêche que le champion du monde avec l’équipe de France serait intéressé par un possible retour au sein de son club formateur qu’il avait quitté pour l’Olympique Lyonnais en 2008. A priori, le capitaine des Spurs donnera tout de même la priorité à ses dirigeants.

Mais sa patience a probablement des limites. Et le récent discours du manager Antonio Conte n’a pas dû le rassurer. « Hugo est notre capitaine, c'est un joueur qui joue à Tottenham depuis de nombreuses années et nous sommes tous contents de l'avoir dans l'équipe, dans l'effectif et dans le vestiaire, confiait le coach londonien la semaine dernière. Bien sûr, c'est une référence pour les autres joueurs et Hugo sait bien ce que je pense de lui, et ce que le club pense de lui. Maintenant on verra, mais je pense que Hugo ne sera jamais un problème pour Tottenham. » De quoi conforter Nice dans son plan.