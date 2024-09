Vente Nantes ‍: Pascal Praud lâche une info, les réponses sont terribles

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes est sujet à des rumeurs de vente depuis quelques années maintenant. Mais Waldemar Kita continue officiellement de ne pas ouvrir la porte à d'éventuels repreneurs.

Le FC Nantes souffle le chaud et le froid depuis quelques saisons. Antoine Kombouaré est récemment revenu aux affaires afin de pérenniser la situation dans le positif. Mais certains fans du club sont toujours critiques concernant la gestion du club par Waldemar Kita. Leur souhait est de le voir partir le plus rapidement possible. Pas mal de rumeurs ont eu lieu concernant des potentiels repreneurs. Mais rien ne s'est finalement réalisé. Waldemar Kita attend la bonne offre ou ne souhaite vraiment pas vendre... Pour Pascal Praud, proche de l'homme d'affaires franco-polonais, le club ne sera pas vendu de sitôt.

Une vente vivement espérée à Nantes

Dans un post sur X, le présentateur et ancien journaliste de sport français a en effet balancé : « Les informations rapportées par la presse sur la vente du FC Nantes ne reposent sur aucun élément. Waldemar Kita ne connaît aucun des interlocuteurs cités par certaines gazettes. On prête au président du FCN un voyage à Londres quand il était dans le sud de la France. J’ai beaucoup d’amitié pour Waldemar Kita. Je crois le connaître assez bien. La vente du FCN n’est pas à l’ordre du jour ». Pas de quoi en revanche calmer les amoureux du FC Nantes, qui ont pris cela pour une annonce... plutôt en faveur d'une vente prochaine du club. « Ok, merci pour votre confirmation le club est donc bien en vente. Bonne journée » ; « Franck dément, Antoine dément, Waldemar dément, Gilles dément, Pascal dément... et Chantal, elle en dit quoi ? Ça cause beaucoup autour de cette fausse rumeur lancée par une "gazette" (L'Équipe ) » ; « Pas de fumée sans feu, surtout que le bon vieux Favard a l'air lui de confirmer que Waldemar oeuvre seul sur ce dossier » ; « Il est à vendre toi même tu le sais » ou encore « Après Gilles, voilà Pascalou. Les choristes de Waldy sont de sortie », pouvait-on voir en réponse à la sortie de Pascal Praud.