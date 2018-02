Officiel : Le FC Nantes blinde deux pépites

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

La formation est toujours un pilier du projet du FC Nantes. Confirmation ce mardi après-midi avec la signature du premier contrat professionnel pour deux joueurs du club : Imran Louza et de Wesley Moustache, comme l’a annoncé le FC Nantes dans un communiqué.

« Plus que jamais Nantais ! Après les prolongations d'Elie Youan et de Thomas Basila, le FC Nantes a le plaisir d'officialiser les signatures d'Imran Louza et de Wesley Moustache ! Les deux jeunes Espoirs couvés au sein de la Maison Jaune ont choisi de prolonger leur aventure avec leur club formateur. Une belle satisfaction pour l'Académie nantaise qui voit éclore au plus haut niveau des joueurs » a notamment expliqué le club nantais sur son site officiel.