Officiel : Girotto prolonge jusqu'en 2024 à Nantes

Dans : FC Nantes.

Repositionné en défense centrale par Christian Gourcuff cette saison, Andrei Girtto a prolongé son contrat en faveur du FC Nantes jusqu’en juin 2024 ce mardi après-midi.

« Elu "Canari du mois de septembre 2019", Andrei Girotto enchante les Nantais par sa discrétion, sa disponibilité, son sourire mais aussi sa générosité sur le terrain. Ses performances et son influence au sein du groupe permettent à l'équipe de disposer d'un atout de choix et de présenter la quatrième meilleure défense de L1 » écrit notamment le FC Nantes sur son site officiel, avant de conclure. « Le FC Nantes se réjouit de pouvoir compter sur Andrei Girotto jusqu'en 2024 et lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle année ». De quoi débuter la nouvelle année avec le sourire pour les fans nantais.