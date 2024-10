Nantes ‍: Mbappé dans la tourmente, Kombouaré donne une leçon

Dans : FC Nantes.

Par Eric Bethsy

En pleine affaire Kylian Mbappé, Antoine Kombouaré a été interrogé sur le comportement des joueurs en dehors du club. L’entraîneur du FC Nantes en a profité pour rappeler quelques règles à son groupe.

On ignore encore si Kylian Mbappé est vraiment désigné dans la plainte pour viol annoncée par la justice suédoise. En tout cas, l’attaquant du Real Madrid se serait bien passé d’un tel scandale. Le Français voit son image terni et sert d'avertissement à tous ses homologues, notamment ceux du FC Nantes où Antoine Kombouaré met ses joueurs en garde.

Kombouaré prévient ses joueurs

« Le discours que je leur tiens depuis le début, c'est qu'il faut faire attention, a relayé le coach des Canaris en conférence de presse. On est joueur de foot et dès qu'on est à la maison, on fait attention. Mais leur vie privée, ça les regarde. Il faut seulement qu'ils fassent très attention parce que ce sont des hommes publics. Ce sont de grands garçons, ils sont responsables. Moi je m'occupe avant tout de ce qui se passe ici au centre d'entraînement, dans le travail. C'est plus compliqué aujourd'hui avec beaucoup plus de médias, les réseaux sociaux sont terribles pour eux. Nous, si je vous disais ce qu'on faisait à l'époque… »

« Tous les soirs après les matchs, on allait boire des verres, on sortait même en semaine et ce n'était pas du tout un souci, a comparé l’ancien défenseur central du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui c'est compliqué pour eux. Il y a aussi des gens qui ont de mauvaises intentions. Donc il faut que les joueurs se protègent. Mais ils restent des jeunes, ils ne peuvent pas rester enfermés chez eux. (…) Dès qu'ils sortent d'ici, ce ne sont plus des joueurs de foot, ce sont des hommes comme tout le monde. Mais il faut qu'ils fassent attention parce que quand ils sont à l'extérieur, ils représentent le FC Nantes. Il faut faire attention aux endroits et aux personnes qu'ils fréquentent. » En cas de dérapage au FCN, Antoine Kombouaré n'hésiterait pas à sévir.