Nantes : Kita acceptera de laisser partir Ranieri pour l'Italie !

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Serie A.

Réagissant aux propos de son entraîneur, lequel a confié qu'il est prêt à quitter Nantes en fin de saison si on lui propose de prendre les commandes de l' équipe d'Italie, Waldemar Kita n'a pas tournée autour du pot. En effet, le président du FC Nantes a confié ce mercredi qu'il ne se voyait pas refuser à Claudio Ranieri l'honneur de devenir le sélectionneur national, même si cela sera forcément compliqué pour les Canaris. Un an après avoir vu Sergio Conceiçao filer de force à Porto, Waldemar Kita semble cette fois vouloir être plus zen avec Claudio Ranieri.

« Si on lui proposait le poste de sélectionneur national italien, ce qui n'est pas le cas, j'en discuterais bien sûr avec Claudio Ranieri car c'est un monsieur qui a une expérience énorme au niveau du foot international, et je comprendrais d'une certaine façon qu'une fin de carrière de haut niveau se termine sur une opportunité qui ne se représentera pas deux fois. Donc il faudrait qu'on analyse la chose, voir comment on peut s'organiser pour ne pas laisser le club dans une situation difficile le jour où ce serait décidé, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, il y a plusieurs candidats. Après, prendre une équipe de son pays, c'est un rêve pour tout entraîneur et je n'aime pas freiner la carrière de quelqu'un. Il faudrait s'adapter, ce qu'on sait faire », a indiqué, le site de L'Equipe, le président du FC Nantes, qui bien évidemment espère au plus profond de lui ne pas avoir à se remettre en quête d'un nouvel entraîneur en fin de saison.