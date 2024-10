Nantes exige 15 ME, ce transfert patine

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027, Alban Lafont a failli quitter les Canaris l’été dernier. Mais le départ du gardien de 25 ans a finalement été avorté et ce dernier va de nouveau agiter le mercato l’été prochain.

Depuis plusieurs années, Alban Lafont est cité sur le départ au FC Nantes mais l’histoire se termine toujours de la même façon, l’ex-gardien de Toulouse reste finalement en Loire-Atlantique. A trois ans de la fin du contrat du gardien de 25 ans, il n’y avait pas d’urgence pour les Canaris lors du mercato, même si l’état-major du FC Nantes avait déjà prévu sa succession avec Anthony Lopes, lequel était dans les starting-block pour remplacer Alban Lafont en cas de départ. Des négociations ont eu lieu avec l’Ajax Amsterdam, mais aucun accord n’a finalement été trouvé pour le transfert de l’ex-international espoirs français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alban Lafont (@alban_lafont)

Ce n’est que partie remise puisque selon le site Homme du match, Alban Lafont sera de nouveau sur le marché des transferts l’été prochain. Et cette fois, il sera plus urgent pour Nantes de finaliser son départ, car le natif d’Ouagadougou n’aura plus que deux années de contrat à Nantes. Waldemar Kita reste cependant inflexible sur le prix de son joueur, qu’il considère comme l’un des meilleurs gardiens du championnat de France. Selon les informations du média, Nantes exige 15 millions d’euros et pas un centime de moins pour faire partir son joueur. Une somme trop élevée aux yeux de plusieurs clubs européens, intéressés l’été dernier… mais pas à un tel prix.

Nantes trop gourmand pour Alban Lafont ?

Et pour cause, Alban Lafont a une belle cote sur le marché des transferts, mais il ne dispute pas la coupe d’Europe et n’est pas international. Son prix est donc gonflé pour de nombreux dirigeants de clubs européens, qui refusent de signer un tel chèque pour le gardien nantais. Reste maintenant à voir si l’été prochain, les Canaris se montreront plus ouverts à la négociation. Si ce n’est pas le cas, le transfert de Lafont pourrait de nouveau patiner. Ce qui ne serait pas une bonne nouvelle car Waldemar Kita veut absolument éviter de se retrouver avec son joueur sur les bras à l’été 2026, lorsqu’il n’aura plus qu’une année de contrat au compteur. Dans ce cas précis, Nantes ne serait plus du tout en position de force et n’aurait plus d’autre choix que de brader l’un de ses meilleurs actifs.