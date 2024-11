Nantes ‍: En guerre avec Kita, Kombouaré va vider son casier

Dans : FC Nantes.

Par Mehdi Lunay

Sans succès depuis le mois d'août, le FC Nantes souffre en Ligue 1. Une dynamique qui fragilise Antoine Kombouaré. L'entraîneur kanak est en plus en froid avec son président. De quoi annoncer un licenciement imminent.

Les années se suivent et se ressemblent pour le FC Nantes en Ligue 1. Comme chaque année ou presque depuis 5 ans, les Canaris vont sans doute souffrir pour conserver leur place au sein de l'élite. Après un mois d'août encourageant, Nantes est déjà dans le dur au classement. Avec 8 matchs sans victoire dont 3 défaites de rang, le FCN est 14e avec le même nombre de points que le barragiste Saint-Etienne. Son entraîneur Antoine Kombouaré est logiquement menacé dans un club qui n'est pas très patient avec ses coachs. La situation est même plus critique que jamais pour le Kanak.

Kombouaré et Kita ne se parlent plus

En effet, selon Le Quotidien du Sport, la relation entre Antoine Kombouaré et son président Waldemar Kita est glaciale. Les deux hommes ne se parlent plus et surtout ils se reprochent bien des choses. L'entraîneur n'a pas digéré le dernier mercato estival, dans le sens des départs comme des arrivées. Les recrues sont décevantes et la gestion du cas Mostafa Mohamed a été chaotique. Côté présidentiel, la frilosité tactique de Kombouaré est pointée du doigt pour expliquer les faibles résultats nantais.

Un licenciement est donc plus que jamais d'actualité en Loire-Atlantique. Pour remplacer Antoine Kombouaré, le nom d'un certain Habib Beye est déjà évoqué dans la presse locale. A la recherche d'un club de Ligue 1 depuis son départ du Red Star cet été, le consultant de Canal+ aura du mal à refuser une telle opportunité. Une chose est sûre. Si Nantes ne parvient pas à battre Le Havre (17e) au prochain match, le poste d'entraîneur sera vacant.