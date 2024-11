Nantes ‍: Clash dans le vestiaire, Kombouaré est sans pitié

Dans : FC Nantes.

Par Adrien Guyot

Passablement agacé par l’entrée en jeu d’un de ses joueurs ce samedi à Lens, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, n’a pas hésité à le faire sortir dans la foulée ou presque. Il a justifié ce choix en conférence de presse.

La crise commence à pointer le bout de son nez du côté du FC Nantes. Sans victoire depuis neuf rencontres et un succès à Montpellier (1-3) le 31 août dernier, les Canaris ont laissé filer trois points qui leur tendaient les bras ce samedi soir à Lens. Le groupe d’Antoine Kombouaré a encaissé deux buts et s’est finalement incliné à Bollaert (3-2). Si les résultats sont clairement sur la pente descendante, l’attitude de certains joueurs n’a pas plu du tout au Kanak qui a justifié la sortie de Sorba Thomas, pourtant entré en jeu en fin de match (à la 80ème minute), après seulement dix minutes passées sur le terrain. Le Gallois, pourtant performant depuis le début de la saison, n’a pas eu le comportement qu’il fallait selon l’ancien entraîneur du PSG et de Dijon pour que Nantes tienne un résultat qui était jusqu’au but de l’égalisation des Sang et Or l’une des belles opérations du week-end.

Kombouaré fustige l’entrée en jeu de Sorba Thomas à Lens

Sorba Thomas victime d'insultes racistes, Nantes réagit https://t.co/revnrLFf2Q — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

L’homme de 60 ans a été interrogé après la rencontre sur le choix de sortir Sorba Thomas, qui ressemblait à une sanction : «Quand on voit sa rentrée, ce n’est pas comme ça qu’on peut prendre au moins un point. Lui peut prendre ça comme une sanction mais moi je fais des choix. Il y a des attitudes et des comportements qu’on ne doit pas avoir mais il n’est pas le seul», a-t-il lancé en marge de cette défaite dans les dernières secondes. Le joueur de 25 ans, auteur d’un but en onze rencontres de championnat cette saison, a commis plusieurs pertes de balle dans des zones dangereuses du terrain et il a été remplacé dans le temps additionnel par Jean-Philippe Gbamin. La trêve va faire du bien aux Nantais, qui ne cessent de chuter au classement. Désormais quatorzièmes, les pensionnaires de la Beaujoire vont devoir se remettre les idées en place avant de recevoir Le Havre lors de la prochaine journée dans un match déjà très important entre deux équipes mal classées de l’élite.