Nantes : Augustin définitivement poussé dehors

Dans : FC Nantes.

Victime d’un Covid long, Jean-Kevin Augustin n’a pas été utilisé par Antoine Kombouaré à Nantes la saison dernière.

De retour à un bon niveau physique, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco a réalisé une bonne préparation avec la réserve du FC Nantes. Auteur de trois buts, Jean-Kevin Augustin pouvait caresser l’espoir de retrouver le groupe professionnel. Mais à la surprise générale, l’attaquant de 24 ans n’a même pas été retenu ce week-end pour le match de l'équipe de National 2 contre Bourges (1-0). De quoi imaginer plusieurs scénarios, un départ imminent ou un retour avec l’équipe d’Antoine Kombouaré, par exemple. Selon les informations du compte Twitter @FNantaise, très bien informé sur le club de Loire-Atlantique, l’hypothèse d’un départ est de toute évidence la plus probable. Ce qui est certain selon l’insider, c’est en tout cas que Kombouaré ne compte définitivement plus sur Augustin.

Jean-Kevin Augustin plus que jamais sur le départ ?

« Comme Ba ou Jan, il n'entre pas dans les plans du coach de l'équipe première, aucun intérêt de l'utiliser le week-end au dépens de joueurs plus méritant et sur qui le coach Kombouaré s'appuiera. Les gens devraient arrêter de s’offusquer de l’absence d’Augustin cependant. Comme Ba ou Jan, il n’entre pas dans les plans du coach de l’équipe première, aucun intérêt de l’utiliser le week-end au dépens de joueurs plus méritant et sur qui le coach Kombouaré s’appuiera » a publié le compte Twitter spécialiste du FC Nantes, pour qui le retour de Jean-Kevin Augustin avec l’équipe première n’est définitivement plus à l’ordre du jour. Dans le secteur offensif, Antoine Kombouaré s’appuie pour le moment sur Ludovic Blas, Randal Kolo-Muani et Moses Simon. Ce sont ces trois joueurs qui étaient en tout cas titulaires face à l’AS Monaco lors de la première journée de Ligue 1. Mais les choses peuvent encore évoluer, notamment car Blas et Kolo-Muani sont courtisés et pourraient partir avant la fin du mercato estival.