OL : Kolo-Muani accessible à prix discount ?

Dans : FC Nantes.

Peter Bosz ne s’en est pas caché en conférence de presse, il souhaite un renfort de qualité par ligne d’ici la fin du mercato à l’Olympique Lyonnais.

Les joueurs de Lyon sont prévenus, la concurrence risque de s’accroitre au sein de l’effectif dans les semaines à venir. Et pour cause, Peter Bosz a prévenu en conférence de presse avant la réception de Brest qu’il souhaitait obtenir un renfort par ligne avant la fin du mercato estival. En défense, il y a urgence au vu des largesses entrevues contre les Bretons au Groupama Stadium. Au milieu de terrain, il est surtout question de combler les départs actés (Jean Lucas) ou à venir (Thiago Mendes) tandis qu’en attaque, un remplaçant à Memphis Depay est toujours espéré. Dans un rôle bien différent de celui du Néerlandais, le prometteur Randal Kolo-Muani pourrait apporter à l’OL.

Nantes n'a reçu aucune offre

A l’instar de Lille ou de clubs allemands comme c’est par exemple le cas de Francfort, les dirigeants de l’Olympique Lyonnais suivent avec attention la situation de Randal Kolo-Muani, excellent au FC Nantes la saison dernière et dont le contrat en Loire-Atlantique arrivera à son terme à l’issue de la saison 2021-2022. Auteur de 9 buts et de 4 passes décisives avec les Canaris l’an passé sous les ordres de Gourcuff, Domenech puis Kombouaré, l’international espoirs tricolore n’a cependant fait l’objet d’aucune offre concrète selon Le 10 Sport. Un coup dur pour Nantes, qui pourrait bien être contraint de brader Randal Kolo-Muani en fin de mercato, alors que Waldemar Kita espérait récupérer entre 10 et 15 millions d’euros pour son grand espoir. Le bon coup du marché des transferts pourrait donc être réalisé à Nantes pour l’OL, à condition que Juninho et Peter Bosz soient toujours sur le coup. Après les déclarations du Néerlandais, Lyon vise (peut-être) un renfort d’un calibre supérieur en attaque…