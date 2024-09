Dans : FC Nantes.

Par Guillaume Conte

Nantes a manqué une belle occasion de s'installer dans le haut du tableau avec son nul face à Saint-Etienne (2-2). Antoine Kombouaré n'en revient pas.

Les supporters du FC Nantes doivent se demander comment leur équipe n’a pas pris les trois points ce dimanche contre Saint-Etienne. Grâce à un Johann Lepenant déchaîné, les Canaris menaient 2-0 et étaient proche du 3-0 sur plusieurs situations. Mais les Verts n’ont rien lâché, revenant au score et égalisant grâce à Sissoko avant de tenir ce petit point à l’arrachée. Un scénario qui fait aussi halluciner Antoine Kombouaré, pour qui l’ASSE n’a rien démontré sur ce match mais récupère un match nu inespéré. Pas de quoi dégoûter l’entraineur kanak, pour qui son équipe reste sur la bonne voie tout de même.

34 005 supporters à La Beaujoire aujourd'hui 🖼️



Merci pour votre soutien sans faille ! pic.twitter.com/5jnarPgpoM — FC Nantes (@FCNantes) September 29, 2024

« C’est une énorme déception. Je suis partagé car j’ai aimé le match de mes joueurs, tout ce qu’on a mis en place. On a archi dominé cette équipe de Saint-Etienne dans tous les compartiments. Finalement, on sort avec un score de parité après avoir mené 2-0. C’est la déception qui m’anime. C’est incroyable quand vous êtes face à un adversaire qui ne montre pas grand-chose. Derrière, ils sont capables de marquer deux buts. On n’a pas été capables de tenir le score. Il faut être efficace, réaliste, c’est ce qui nous manque aujourd’hui », a souligné Antoine Kombouaré, persuadé que les points vont finir par tomber si le FC Nantes continue d’afficher ce niveau.