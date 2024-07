Mostafa Mohamed sur le départ, Nantes tremble

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Buteur providentiel du FC Nantes, l’international égyptien Mostafa Mohamed est courtisé par Stuttgart, qui cherche activement un attaquant afin de remplacer Serhou Guirassy, parti au Borussia Dortmund.

La semaine dernière, le Borussia Dortmund a officialisé la signature de Serhou Guirassy en provenance de Stuttgart pour 18 millions d’euros. Un joli coup de la part du BVB, qui s’est offert l’un des meilleurs buteurs de Bundesliga la saison dernière. Le jeu des chaises musicales va maintenant pouvoir commencer car à Stuttgart, l’urgence est de trouver un attaquant capable de compenser le départ de l’ancien Rennais. Plusieurs noms sont évoqués Outre-Rhin, dont plusieurs joueurs du championnat de France. La cible n°1 se nomme Arnaud Kalimuendo, qui dispute actuellement les Jeux Olympiques avec l’Equipe de France. Le Stade Rennais n’est cependant pas très chaud pour vendre l’ancien attaquant du PSG après avoir déjà vendu Martin Terrier au Bayer Leverkusen.

Si la piste Kalimuendo venait à définitivement se refermer, Stuttgart pourrait se rabattre sur El Bilal Touré (Atalanta)… ou sur Mostafa Mohamed. D’après L’Equipe, l’attaquant égyptien du FC Nantes, sous contrat avec les Canaris jusqu’en 2027, est un joueur apprécié par le club allemand. Une première prise de contact a d’ailleurs eu lieu même si pour l’heure, Stuttgart n’a pas été plus loin. A ce jour, le dauphin du Bayer Leverkusen en 2023-2024 reste focalisé sur les pistes Kalimuendo et Touré. Mais si ces dossiers n’avancent pas aussi vite que souhaité, alors une offensive du côté de Nantes pourrait survenir pour Mohamed. De quoi faire trembler le club de Loire-Atlantique, assez dépendant au rendement de son buteur égyptien et qui a tout intérêt à le garder dans son effectif.