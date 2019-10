L1 : Mbappé, Ibrahimovic, c'est bof bof, ce Nantais prend la confiance

Dans : FC Nantes, Ligue 1, PSG.

Sous la houlette de Christian Gourcuff, le FC Nantes réalise un bon début de saison dans le championnat de France.

Après 10 journées de Ligue 1, le club jaune et vert est tout simplement le dauphin du Paris Saint-Germain à la deuxième place du classement. Pour en arriver-là, le FCN se repose notamment sur une défense de fer, menée par Nicolas Pallois. Auteur de belles performances depuis le début de l’année 2019, et ce malgré le tragique évènement de la mort de son ami et ancien coéquipier Emiliano Sala, le défenseur central de 32 ans impressionne les acteurs de la L1. Lui, de son côté, n’a jamais été ébahi par un attaquant adverse.

« Les attaquants, ça reste des joueurs comme les autres. Mon travail, c'est qu'ils ne mettent pas de buts ou le moins possible. J'ai joué contre de grands attaquants et ils n'ont jamais trop fait la différence. Après, je ne pense pas qu'un joueur va dire du mal de Nico Pallois. Et pour moi, bien défendre, ça peut donner un élan à l'équipe. Je le fais, bien je pense. L'attaquant qui m’a donné le plus de mal ? Je ne pense pas qu'un grand attaquant m'ait fait mal. Après, Mbappé a des qualités athlétiques, de course, au-dessus, mais sinon… Ibrahimovic ? Non, à chaque fois que j'ai joué contre lui, il n'a pas fait grand-chose. Falcao ? Lacazette ? Non plus. Non, souvent, ça se passe bien. Forcément, ce sont de grands joueurs. Si j'évite qu'ils marquent, tant mieux pour moi. Mais aucun attaquant ne m'a impressionné plus que ça », a balancé, dans L’Equipe, Pallois, qui va devoir se montrer une nouvelle fois au top de sa forme pour endiguer les offensives du duo Ben Yedder - Slimani face à Monaco ce vendredi soir.