Kombouaré contre Kombouaré, Nantes va voir double

Dans : FC Nantes.

Par Claude Dautel

Dans la foulée de son bel exploit européen, le FC Nantes se déplace dimanche à Reims. Un match très spécial pour Antoine Kombouaré qui va vivre un moment rare.

Rentrés vendredi d’Athènes, après avoir volontairement passé la nuit sur place suite à la victoire contre l’Olympiakos, les joueurs et le staff nantais prendront la destination de Reims où les Canaris affronteront les Champenois. Avant de connaître lundi leur adversaire en Europa League, les joueurs d’Antoine Kombouaré doivent tenter de ramener quelque chose du stade Auguste-Delaune, le FC Nantes étant juste au-dessus de la zone de relégation en Ligue 1. Mais pour l’entraîneur nantais, ce match a un parfum très spécial, puisque son fils, Yann Kombouaré, a rejoint le Stade de Reims l’an dernier après avoir quitté Amiens, où il était directeur administratif. Des retrouvailles qui font évidemment plaisir à Antoine Kombouaré, lequel pense savoir l’avantage sur le plan familial, comme il s’en est amusé ce samedi à 24 heures du match en Champagne.

Kombouaré père, fils et petit-fils, sacré match

Evoquant ce choc contre l’équipe où travaille son fils Yann, Antoine Kombouaré s’en réjouit d’avance. « Heureusement que mon fils n’est pas dans la partie sportive, ça permet de ne pas avoir de disputes à la maison. Je plaisante. On est très contents de se rencontrer. Cela donne toujours des duels épiques. On est adversaires le temps de la rencontre. Mon fils Yann est 100 % Rémois et moi, 100 % Nantais. Mon petit-fils Malo est plus pour son papou. Mon fils ne peut pas lutter, ça fait 2 contre 1 », s’est amusé l’entraîneur du FC Nantes, qui ne sera toutefois comblé que si les Canaris rentrent chez eux avec les trois points de la victoire. Il sera ensuite temps de penser à l'Europe et au tirage au sort prévu lundi en Suisse.