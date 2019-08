Officiel : Lucas Lima quitte le FC Nantes

Le FC Nantes vit une fin de mercato agitée. Alors que Valentin Rongier fait le forcing pour être transféré à l’OM, les Canaris viennent de perdre un titulaire indiscutable, en la personne de Lucas Lima. Puisque ce vendredi, le club d’Al Alhi a officialisé l’arrivée du latéral gauche brésilien. Le joueur de 27 ans a paraphé un bail de trois saisons en Arabie Saoudite. Dans l’affaire, le FCN devrait récupérer six millions d’euros.

OFFICIAL: Brazilian left-back Lucas Lima completed his transfer from Nantes, and signed a 3-year contract with Al-Ahli



Welcome, Lucas! 💚#AHLIFC



