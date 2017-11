FCN : Kita ne voit que 4 équipes plus fortes que Nantes en L1

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après 12 journées de championnat, le FC Nantes est véritablement la surprise de ce début de saison. Cinquième avec un point seulement de retard sur l’OM et deux sur Lyon, l’équipe de Claudio Ranieri parvient à se hisser dans les places européennes et à embêter des équipes comme Saint-Etienne, Bordeaux ou Rennes, qui ont affiché leur ambition de retrouver les premières places cette saison. Néanmoins, Waldemar Kita refuse de s’enflammer. Dans une interview accordée à L’Equipe, il assure ne pas être dans la même catégorie que les équipes de têtes.

« Qui est supérieur à notre équipe ? Paris, Monaco, Lyon, Marseille, peut-être aussi Saint-Étienne… Encore une fois, il ne faut pas voir trop loin. Même si c'était avec une équipe réserve, on s'est pris trois buts à Tours (1-3 en Coupe de la Ligue). Derrière, on perd à Dijon (0-1). Ça remet les choses à leur place. Gagner tout le temps 1-0 ou 2-1 ne fait pas de nous une équipe candidate à la quatrième ou à la cinquième place » a-t-il lancé. Néanmoins, il ne fait aucun complexe et assure que son FC Nantes à la sauce Claudio Ranieri sera ambitieux cette saison. « À part deux ou trois équipes, je n'envie personne. Je ne suis pas jaloux, ce n'est pas dans ma mentalité. Ce que je vois, c'est qu'on est en train de faire du beau travail ». C’est peu de le dire à la lecture du classement. Néanmoins, les canaris, pire attaque de Ligue 1 (11 buts marqués seulement), devront améliorer leur animation offensive s’ils veulent continuer à jouer les troubles-fêtes…