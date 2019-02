Hommage à Emiliano Sala : La LFP colle 16.500 euros d'amende à Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

C'est une décision qui risque de faire du bruit et il y a de quoi. En effet, ce mercredi soir la commission de discipline a décidé de coller une amende de 16.500 euros au FC Nantes suite au comportement de ses supporters accusés d'usage d’engins pyrotechniques et de jets d’objets. Jusque-là, rien de spécial, sauf que ces faits remontent au match Nantes-ASSE du mercredi 30 janvier.

Et ce soir-là, c'était le premier match à la Beaujoire depuis la disparition d'Emiliano Sala, dont le corps n'avait pas encore été retrouvé, et les supporters du FCN avaient rendu hommage à l'attaquant argentin, les fumigènes étaient intégrées à un tifo qui avait ému tout le monde. Visiblement du côté des gendarmes du football français, on a vu là qu'une infraction aux règles de la LFP et donc l'occasion de mettre une amende salée aux Canaris.