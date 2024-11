Habib Beye à Nantes avant la vente du club ‍?

Dans : FC Nantes.

Par Corentin Facy

Nantes pensait sortir de la crise à Lens samedi soir. Les Canaris tenaient une précieuse victoire, mais ils ont tout perdu dans le temps additionnel. Une défaite qui pourrait être fatale à Antoine Kombouaré.

Le FC Nantes vient de passer un automne catastrophique, avec zéro victoire et seulement trois points engrangés depuis le 31 août dernier. La série est terrible et aurait pu prendre fin samedi à Lens, où les hommes d’Antoine Kombouaré menaient 2-1. Mais les Canaris ont tout perdu en cinq minutes en encaissant deux buts coup sur coup et en concédant une nouvelle défaite. Celle-ci pourrait être celle de trop pour Waldemar Kita, qui n’a plus de patience et qui réfléchit depuis plusieurs jours à se séparer d’Antoine Kombouaré. Le technicien kanak est plus que jamais sur la sellette et pour l’heure, on ignore s’il sera encore sur le banc nantais à la reprise dans deux semaines. Selon les informations de Live Foot, la tendance est clairement à un départ et pour le remplacer, le nom d’Habib Beye est de nouveau évoqué.

Habib Beye dans les petits papiers de Kita ?

Nantes : Clash dans le vestiaire, Kombouaré est sans pitié https://t.co/wFL6VFATt3 — Foot01.com (@Foot01_com) November 10, 2024

Sans club depuis son départ du Red Star en juin dernier, le meilleur entraîneur de National lors de la saison 2023-2024 cherche un bon projet en Ligue 1. Son nom a été évoqué à Marseille cet été, puis à Montpellier et à Rennes en cours de saison, mais dans tous les cas, il n’a pas été l’heureux élu. La donne sera-t-elle différente à Nantes ? C’est possible, car Waldemar Kita adore son profil. Son aisance face aux caméras est également un gros plus selon la direction nantaise, qui se verrait bien nommer un tel entraîneur avant de céder son club selon les informations du média, qui rappelle que l’objectif n°1 de Waldemar Kita est de vendre le FC Nantes au plus vite. La question est maintenant de savoir si Habib Beye acceptera de se lancer dans une telle opération en Loire-Atlantique, sans savoir qui sera le patron du club dans un ou deux ans. L’actuel consultant de Canal+ semble avant tout être un homme de projet, et on le voit mal se lancer dans une aventure compliquée avant même de commencer.