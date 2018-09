FCN : Vahid Halilhodzic a dit oui, il arrive à Nantes lundi !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Malgré le bon match nul du FC Nantes sur le terrain de l'Olympique Lyonnais samedi (1-1), Miguel Cardoso va bel et bien prendre la porte chez les Canaris... C'est ainsi qu'en a décidé Waldemar Kita. Ce dimanche, le président du club jaune et vert a effectivement rencontré Vahid Halilhodzic dans ses bureaux parisiens. Et selon Ouest-France, l'entraîneur de 66 ans « devrait être le prochain entraîneur du FC Nantes », vu que « les négociations ont connu une avancée majeure et devraient aboutir à un accord » lundi, sur la base d'un contrat de deux ans.

L'ancien avant-centre du FCN (1981-1986) ne passera donc pas à côté d'un nouveau poste à la Jonelière. Pour sa nouvelle aventure, le Bosnien sera accompagné de Cyrile Moine, son fidèle préparateur physique qui l'a suivi partout jusqu'au Japon, la dernière expérience de Coach Vahid. Patrick Collot, ancien coach du LOSC, et Nicolas Dehon, ancien entraîneur des gardiens du PSG, sont pressentis pour compléter le staff, qui aura pour première mission de redresser la barre dès le week-end prochain lors du derby de l'Atlantique à Bordeaux. Pas une mince affaire, surtout que les Canaris sont dans l'urgence à l'avant-dernière place de la Ligue 1 avec six petits points après huit journées...