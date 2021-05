FCN : Une défaite pour faire partir Kita ? Le rêve des supporters

Dans : FC Nantes.

La fracture est totale entre les supporters du FC Nantes et Walderma Kita. Certains en viennent même à souhaiter une défaite de leur équipe lors de la dernière journée si cela peut provoquer le départ du dirigeant.

Après deux malheureuses petites victoires en 24 matchs de Ligue 1, le FC Nantes semblait destiné à la relégation en Ligue 1. Pourtant, un sprint final exceptionnel et quatre succès consécutifs face à Strasbourg, Brest, Bordeaux puis Dijon ont totalement changé la donne. Actuellement 18e et barragistes, les Canaris peuvent encore rêver de maintien direct. Cela passe par un succès contre Montpellier, combiné à une contre performance de Lorient, Brest ou Strasbourg, juste devant au classement. Une relégation en L2 ferait très mal à Waldemar Kita, très décrié par les supporters. De nombreux sponsors ont déjà mis fin à leur collaboration avec le club. Et l'aspect commercial n'est évidement pas le seul domaine où le président nantais est en difficulté. La fracture avec les fans semble définitive. À tel point que certains supporters aimeraient voir leur club fétiche s'incliner contre Montpellier si cela peut provoquer le départ du dirigeant.

Interrogé sur l'importance du huis clos et du manque d'ambiance pour l'ultime journée, un supporter nantais n'a pas mâché ses mots.« Et même si cela avait été le cas, il n’y aurait pas eu la même ferveur qu’en 2005. Il y avait encore des joueurs comme Landreau, Da Rocha, Savinaud qui ont été champions en 2001 et qui assurent la continuité du jeu et des valeurs du FC Nantes. Aujourd’hui, le FC Nantes n’est qu’un souvenir et le FC Kita n’est pas notre club. Une partie du public, pas si minoritaire que ça, souhaite aussi voir Michel Der Zakarian, dont le discours pour sa dernière sur le banc nantais a été rendu inaudible, prendre une revanche sur la direction. C’est l’enjeu du match pour beaucoup. Ce serait la belle histoire de cette saison, avec quand même un maintien via les barrages » explique un fidèle supporter nantais dans des propos relayés par Sud-Ouest. Toutefois, nul doute que les joueurs seront bel et bien à 100% pour la dernière journée, et feront tout pour s'éviter un match piège en barrage.