FCN ‍: Un titulaire écarté, Kombouaré fait une Luis Enrique

Par Eric Bethsy

Pointé du doigt par Antoine Kombouaré après le match nul contre l’AS Saint-Etienne (2-2) dimanche dernier, Jean-Charles Castelletto n’a pas répondu de manière convenable à son entraîneur. Le défenseur central du FC Nantes va donc passer quelques jours loin de l’équipe première.

Le FC Nantes marque le pas. Après un bon début de saison, les Canaris viennent d’enchaîner trois matchs sans victoire en Ligue 1. Les trois points leur tendaient pourtant les bras face à l’AS Saint-Etienne dimanche dernier, lorsque les Nantais avaient tranquillement acquis un double avantage au score. Les Verts sont finalement revenus, notamment grâce à un penalty concédé par Jean-Pierre Castelletto, son deuxième en deux rencontres, cette fois pour un coup de coude sur l’attaquant Ibrahim Sissoko dans un duel aérien.

De quoi agacer Antoine Kombouaré qui ne s’est pas gêné pour pointer du doigt son défenseur central dans le vestiaire. Mais l’ancien capitaine, qui avait demandé à rendre son brassard la semaine dernière afin de se concentrer sur ses performances individuelles, n’a pas du tout apprécié. Selon les informations d’Ouest-France confirmées par RMC, Jean-Charles Castelletto « a mal réagi et répondu de manière non convenable à son entraîneur ». L’international camerounais a par la suite présenté ses excuses devant le groupe et « tout est rentré dans l’ordre », tempère une source du FC Nantes.

Kombouaré ne plaisante pas

Il n’empêche que le défenseur central va écoper d’une amende et surtout d’une mise à l’écart. L’ancien joueur du Stade Brestois passera la semaine en équipe réserve dont le coach Stéphane Ziani pourra l’aligner contre Panazol (N3) dimanche. Le même jour, Jean-Charles Castelletto ne sera donc pas du déplacement sur le terrain de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. On peut parler d’une « spéciale » pour Antoine Kombouaré qui a déjà envoyé Ignatius Ganago et Marcus Coco faire un tour en réserve cette saison.