FCN : Un nouveau stade à côté de La Beaujoire, Kita a son cadeau de Noël

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

À l’horizon 2023, Nantes va donc disposer de deux grands stades l'un à côté de l'autre. Comme à Paris, où le Parc des Princes cohabite avec le Stade Jean-Bouin, la ville de Loire-Atlantique a effectivement validé « le principe de la vente d’un terrain permettant la construction d’un nouveau stade privé pour le FC Nantes » et a « approuvé le maintien de l’actuel stade de la Beaujoire ». Le conseil métropolitain a accepté ce nouveau projet, faisant suite à celui du YelloPark, d’une courte majorité ce vendredi (53 voix pour, 41 contre, 1 abstention), d'après 20 Minutes.

Malgré les contestations de certains élus, de plusieurs associations de supporters et de riverains, qui parlent d'une « décision ubuesque », le FCN pourra donc construire son nouveau stade sur l'actuel parking de la Beaujoire. Estimée à 200 millions d'euros, cette nouvelle enceinte contiendra 40 000 places et sera financée par des fonds privés, dont ceux du président Kita. La Beaujoire, et ses 35 000 places, sera alors recyclée et proposée par la métropole nantaise à d'autres sports, comme au club de rugby. Tout est bien qui finit bien ?