FCN : Sala mal conseillé, Kita tape dans le tas

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Après la victoire du FC Nantes à Strasbourg (3-2), Waldemar Kita a félicité Emiliano Sala... tout en le rappelant un peu à l'ordre.

Le week-end dernier, les Canaris de Miguel Cardoso ont enfin lancé leur saison en remportant leur premier succès, une semaine après avoir ouvert leur compteur face à Caen (1-1). Sur la pelouse de Strasbourg, le FCN a eu du mal, mais s'est finalement donné un peu d'air avant la trêve de septembre. Grâce notamment au réalisme d'Emiliano Sala. Auteur du troisième but nantais, l'attaquant argentin compte déjà trois réalisations en quatre journées. Ce qui le place au troisième rang des buteurs en L1 derrière Neymar et Mbappé. Une sacrée performance pour un joueur ayant fait des pieds et des mains pour partir durant le dernier mercato estival. Malgré tout, Waldemar Kita ne lui en veut pas trop.

« Sala, on a toujours voulu le garder. Il y a malheureusement des gens autour de lui qui ne le conseillent pas toujours très bien. Ce serait bien qu'il nous écoute un peu, on ne veut pas lui faire de mal, on veut le mettre en valeur. Il souhaitait sûrement partir à un certain moment et, dans ce cas, il a un peu le c... entre deux chaises et alors il ne s'investit pas à 100 %. Contre Strasbourg, il s'est investi et il a fait un grand match », a lancé, dans les colonnes de Ouest-France, le président du FCN, qui se satisfait donc d’avoir gardé Sala dans son effectif, en plus de Lucas Lima et de Diego Carlos. S'il refuse de s’enflammer, WK a en tout cas donné le meilleur effectif possible à son nouvel entraîneur, qui n'aura donc pas le droit à l'erreur cette saison.