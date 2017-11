FCN : Ranieri met la pression sur Kita pour le mercato

Dans : FC Nantes, Ligue 1, Mercato.

À la peine depuis quelques semaines, le FC Nantes aurait bien besoin de sang neuf au cours du prochain mercato hivernal pour repartir de l'avant en 2018. Une thèse validée par Claudio Ranieri.

Depuis la mi-octobre, les Canaris pataugent. Outre son élimination de la Coupe de la Ligue à Tours (1-3), le FCN n'a gagné que deux fois en L1, contre Guingamp (2-1) et Toulouse (2-1). Pire encore, Nantes reste sur deux défaites de rang en championnat, face au PSG (1-4) et lors du derby perdu contre Rennes samedi (1-2). Une période creuse qui remet la troupe de Claudio Ranieri en question. Même s'il est toujours cinquième du championnat, le club jaune et vert voit Caen et Montpellier revenir, alors que trois matchs compliqués se profilent face à Monaco (mercredi), l'ASSE (dimanche) et Nice (le 10 décembre). Le FCN peut donc s'attendre à une fin d'année civile délicate. Une bonne raison pour s'activer en vue du mercato de janvier ? Ranieri l'espère...

« Nantes peut-il tenir cette cinquième place ? Je veux faire le maximum, mais je ne sais pas quel est le maximum. Nantes devra-t-il se renforcer au mercato pour maintenir une ambition assez élevée ? Le président a dit qu'il verrait s'il peut faire quelque chose, mais c'est très difficile d'acheter quelques bons joueurs en janvier, surtout un joueur qui améliore l'équipe sans avoir besoin de temps d'adaptation », a lancé, en conférence de presse, le manager italien, qui espère donc renforcer son équipe en janvier, pas comme l'été dernier, où Ranieri était sorti frustré par rapport au mercato mené par Waldemar Kita.