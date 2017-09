FCN : Nantes prolonge le directeur du centre de formation

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Dans un communiqué, le FC Nantes a annoncé ce samedi que Samuel Fenillat était prolongé dans ses fonctions de directeur du centre de formation des Canaris. « En prolongeant Samuel, nous souhaitons lui réitérer notre confiance. Nous sommes pleinement satisfaits de son travail et du développement qu'il offre au centre. Son implication auprès des jeunes et son professionnalisme sont deux atouts importants pour la formation du club », a confié Waldemar Kita. Ancien joueur professionnel, Samuel Fenillat a pris sa retraite de footballeur en 2002 pour embrasser la carrière d'éducateur. « A la tête des différentes catégories de jeunes du FC Nantes, Samuel Fenillat met toute son énergie au service du club depuis juin 2010. Son équipe perpétue la tradition nantaise d'une formation et d'une scolarité exemplaire et reconnue », explique le FC Nantes.