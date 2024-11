FCN ‍: Nantes galère encore, objectif maintien pour Kombouaré

Dans : FC Nantes.

Par Alexis Rose

Incapable de remporter le moindre match de Ligue 1 depuis le mois d’août, le FC Nantes se retrouve déjà dans une situation critique. Ce qui fait dire à Antoine Kombouaré que son club va encore jouer le maintien cette saison…

Suite à un début de saison plutôt réussi, avec deux victoires lors des trois premières journées qui avaient même posé Nantes sur le fauteuil de leader provisoire le 31 août dernier, Antoine Kombouaré pensait que son effectif avait les moyens de jouer la première partie de tableau durant cet exercice 2024-2025. S’estimant heureux de disposer du « meilleur groupe qu’il n’a jamais eu à Nantes », alors qu’il a remporté la Coupe de France 2022 avec des joueurs comme Kolo Muani ou Blas, le Kanak a vite déchanté… Vu que depuis septembre, son FCN reste sur sept matchs sans victoire, dont deux défaites de suite. En ne marquant que trois petits points en deux mois, Nantes a forcément reculé au classement, jusqu’à la 14e place après son revers contre l’OM le week-end dernier (1-2). Avec plus qu’une seule longueur d’avance sur la zone rouge et le premier relégable, Le Havre, le club jaune et vert se retrouve une nouvelle fois dans le dur. Et c’est désormais officiel, les Canaris vont jouer le maintien cette saison, selon les dires de Kombouaré, qui a changé de discours cette semaine avec ses joueurs.

« C’est un état d’esprit à avoir »

💬 Antoine Kombouaré s'est exprimé devant la presse avant #rclfcn — FC Nantes (@FCNantes) November 7, 2024

« Il faut se mettre bien dans la tête qu’aujourd’hui, il faut changer le logiciel, c’est ce que j’ai dit aux joueurs cette semaine. Vu les résultats et notre position, aujourd’hui, on joue le maintien. Jusqu’à présent, je n’avais pas parlé de ça, mais c’est ce que je leur ai dit, il ne faut pas se mentir. C’est un état d’esprit à avoir. Je pense que jusqu’à présent, on était englué dans un certain confort, le classement nous donnait le sentiment que ça allait bien. On joue bien, on est capable de développer du jeu, de se créer des situations, on donne peu de situations mais finalement, tu prends toujours un but de plus que l’adversaire. Si l’adversaire frappe peu, il est capable d’être efficace, et puis nous, offensivement, on n’a pas assez de buteurs… », a balancé, en conférence de presse, Kombouaré, qui jouera une partie de son avenir du côté de Lens samedi après-midi. Puisqu’en cas de nouvelle défaite dans le Nord, son club sera probablement dans la zone rouge pour la trêve internationale de novembre, et Waldemar Kita pourrait bien faire sauter le fusible AK pour la deuxième fois en un an et demi.