FCN : Nantes est troisième, Ranieri ne veut pas le savoir

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Claudio Ranieri (entraîneur du FC Nantes après la victoire face à Guingamp). « C’est bien, on a gagné. Le classement n’est pas important à mes yeux. Je ne veux pas le regarder. Le plus important, c’est plutôt de s’améliorer. J’ai de bons joueurs, avec de grands corps mais ils doivent penser un peu plus. Comment Guingamp peut égaliser avec si peu de frappes cadrées ? On doit être un peu plus tranquille et surtout pas se découvrir autant. Krhin et Touré étaient montés en même temps et il n’y avait personne pour protéger la défense. On manque de personnalité. Restons bas à 1-0, laissons leur le ballon et quand on en a l’opportunité, mettons le but ! Au moins, quand tu gagnes, tu peux travailler dans la sérénité pour chercher à t’améliorer. »