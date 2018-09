FCN : La preuve que ça sent très mauvais pour Cardoso

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Battu par Lille samedi après-midi, le FC Nantes ne décolle pas en championnat. Avec seulement cinq points en six journées, le début de saison est très difficile pour le nouveau coach Miguel Cardoso. Et ce ne sont pas les déclarations de Waldemar Kita à l’issue de la 6e journée qui vont l’aider à redresser la barre. « C’est toujours difficile quand il y a des millions sur la touche. Il va falloir quand même qu’on se mette d’accord (avec Cardoso). A un certain moment, les gens doivent s’adapter à certaines situations. Maintenant, il faut aller vite » expliquait notamment le président nantais.

Un entraîneur aurait été contacté par Kita

Et selon les informations obtenues par 20 Minutes, l’avenir de Miguel Cardoso pourrait bien s’écrire loin de Nantes dans les prochaines semaines. « Le club s’est déjà renseigné cette semaine sur un technicien étranger. Pour inverser la tendance, l’entraîneur portugais va devoir absolument réaliser un résultat dès ce mardi à domicile face à Nice » explique le média, généralement très bien renseigné. Autant dire qu’en cas de défaite face aux Aiglons cette semaine, une annonce officielle pourrait être faite pour le clan Kita. Après seulement 7 journées…