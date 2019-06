FCN : L'offre qui change tout, Kita prêt à vendre Nantes !

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Monument du football français, le FC Nantes pourrait changer de propriétaire dans les prochaines semaines, 12 après l’arrivée de Waldemar Kita.

L’homme d’affaires franco-polonais, totalement abattu depuis la fin de son projet de nouveau stade pour les Canaris, envisage désormais de céder le club qu’il a remis en Ligue 1. Porté par l’ancien ministre Thierry Braillard, un projet d’investisseurs pour le moment restés très discrets a effectué une offre qui répond aux attentes du patron du FCN. Il s’agit d’une proposition supérieure à 60 ME, et dont le sérieux aurait permis de débuter les négociations.

Selon L’Equipe, les discussions se poursuivent de manière très positive et le fonds d’investissement d’origine britannique serait désormais plutôt optimiste quant à la finalisation de ce rachat. La preuve, une nouvelle équipe est à l’étude en cas de changement de propriétaire, et cela se ferait sans Thierry Braillard, ancien ministre des sports mais qui sert simplement d’entremetteur dans cette affaire, et n’a pas fonction à entrer dans l’organigramme de la Maison Jaune par la suite.