Emiliano Sala : L'avion s'est crashé en 20 secondes révèle l'enquête

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Ce lundi, l'Air Accidents Investigation Branch, qui réalise l'enquête sur l'accident d'avion qui a causé la mort d'Emiliano Sala et la disparition du pilote le lundi 21 janvier dernier, a communiqué les premiers éléments de son dossier. On apprend notamment que le Pipe Malibu qui transportait l'attaquant vers Cardiff avait passé la totalité des contrôles techniques imposés et que la dernière intervention opération remontait à novembre 2018 sans que le moindre problème soit ressorti.

Si l'AAIB n'a pas encore été en mesure de dire si le pilote était réellement en mesure de transporter un passager privé, des documents ayant disparu lors du crash, l'instance anglaise en dit plus sur les dernières minutes du vol. « Selon le rapport, l’appareil a perdu de l’altitude, est descendu à 1600 pieds (487 mètres) à une vitesse de 7000 pieds par minute, avant de reprendre de l’altitude puis de perdre subitement le contact radar. L’avion est tombé brutalement en l’espace de 20 secondes après que le pilote a entamé un virage à 180°. Par ailleurs, les enquêteurs ont relevé que le pilote n’a pas effectué une trajectoire rectiligne comme prévu, mais assez sinueux », précise Ouest-France. On apprend également qu'au fond de la Manche c'est un avion très endommagé qui a été retrouvé puisque le Piper est cassé en trois morceaux, le moteur étant arraché, ce qui témoigne de la violence de l'impact. L'enquête va continuer, mais il faudra probablement plusieurs mois avant d'avoir des éléments sur les motifs techniques et humains qui ont abouti à ce crash.