FCN : Kita ne veut plus d’Halilhodzic, Puel sent le mauvais plan

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

La saison de Ligue 1 commence dans deux semaines, et le FC Nantes a toujours un doute concernant son entraîneur.

Comme révélé ces dernières semaines, Vahid Halilhodzic se plaint de ne pas avoir choisi certaines recrues comme l’ailier Marcus Coco. De quoi ajouter des tensions à la Jonelière, où le coach et son supérieur Waldemar Kita sont au bord de la séparation. Mais d’un côté comme de l’autre, on refuse de dévoiler ses vraies intentions. « Coach Vahid » ne fera pas une croix sur sa dernière année de salaire. Tandis que le président souhaite éviter de lui verser une indemnité de licenciement.

Pendant ce temps-là, le club nantais prépare l’après-Halilhodzic et sonde plusieurs techniciens. Parmi eux, Claude Puel a été contacté, nous apprend L’Equipe. Mais toujours selon le quotidien sportif, l’ancien manager de Leicester City, libre depuis février dernier, ne serait pas emballé par le projet des Canaris. Le coach français devrait refuser l'invitation, et il ne sera sûrement pas le seul étant donné que la saison débute bientôt, et que l’effectif de Nantes est déjà composé.