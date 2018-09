FCN : Il faut le faire, Sightorsson reste totalement zen face à Kita

Dans : FC Nantes, Mercato.

Violemment critiqué par Waldemar Kita du côté du FC Nantes, Kolbeinn Sightorsson a tenu à se défendre avec classe.

« Sigthorsson, un boulet ? Oui. Il a eu des propositions en Grèce, mais il voulait toucher plus d’argent. Il est venu avec ses gros sabots, mais il n’a rien prouvé. Je pense qu’il a des qualités, mais côté mentalité... Ce n'est pas forcément un bon coéquipier dans le vestiaire ». Il y a quelques jours, Waldemar Kita tirait à boulets rouges sur Kolbeinn Sightorsson. Débarqué chez les Canaris en 2015 avec un certain statut suite à son passage à l'Ajax, l'international islandais a finalement été un véritable flop, sachant qu'il n'a marqué que quatre buts en 31 matchs sous le maillot jaune et vert. Un trop maigre bilan pour un joueur acheté à trois millions d'euros. Autant dire que le buteur de 28 ans n'est plus du tout en odeur de sainteté à la Jonelière, où son cas agace. Mais qu'importe pour le principal intéressé, qui n'ira pas au clash avec son club.

« Le fait est que je n’ai jamais reçu d’offre de la part du Panathinaïkos, même s’ils m’ont montré beaucoup d’intérêt. Cela n’a jamais été un problème financier. Je voulais juste recommencer à jouer et montrer que je suis toujours là. Au printemps dernier, quand j’ai parlé avec Nantes, on m’a dit que les dirigeants étaient contents de moi. Durant l’été, le nouvel entraîneur m’informe que je ne fais plus partie de l’équipe, comme plusieurs autres joueurs. Pendant ce temps, j’ai reçu une offre pour un prêt et j’étais prêt à quitter le club. Mais ils ne m’ont pas autorisé à partir, sans aucune explication. La décla de Kita ? Ces déclarations n’ont aucun fondement. J’essayerais toujours d’étudier les possibilités qui s’offrent à moi en fonction du sportif et pas seulement pour l’argent. La chose la plus importante pour moi en ce moment, à ce stade de ma carrière, en tant que footballeur, c’est de revenir sur le terrain, de rejouer et de marquer des buts. Je sais que je peux être utile à Nantes. C’est bien sûr ce que je veux faire et j’espère que cela va changer. C’est un club historique avec de merveilleux supporters. Je voudrais recommencer à jouer et prouver que j’ai encore de la qualité pour aider l’équipe. Je ne sais pas exactement d’où cela vient. J’ai de très bonnes relations avec les joueurs de l’équipe », a expliqué, sur DV, Sightorsson, qui souhaite donc convaincre Miguel Cardoso afin de ne pas vivre une nouvelle saison blanche, alors qu'il est encore sous contrat jusqu'en 2020 avec le FCN.