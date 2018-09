Dans : FC Nantes, Mercato.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Waldemar Kita est revenu sur la drôle de situation de Kolbeinn Sigthorsson (28 ans).

Eh oui, l’Islandais appartient toujours au FC Nantes puisque son contrat expire en 2020. D’ici là, rien ne dit que l’on reverra l’attaquant au grand gabarit sous le maillot des Canaris. Réapparu en fin de saison dernière, Sigthorsson n’entre visiblement pas dans les plans du nouvel entraîneur Miguel Cardoso. Alors pourquoi n’est-il pas parti cet été ? Pour des raisons financières si l’on en croit Kita, pas tendre avec l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam.

« Un boulet ? Oui, en effet. Il a eu des propositions en Grèce et il les a refusées car il voulait toucher plus d’argent, a lâché le président nantais. Il est venu avec ses gros sabots, mais il n’a rien prouvé. Mais c’est de ma faute, c’est de ma responsabilité. Je pense qu’il a des qualités, mais côté mentalité... Disons que ce n'est pas forcément un bon coéquipier pour ses partenaires dans le vestiaire, mais je n’ai rien imposé. Comme à Ranieri, j’ai dit au coach : s’il est bon vous le prenez, et sinon ce n’est pas la peine. » Sigthorsson au placard, Kita s’en fiche royalement…