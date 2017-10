FCN : Dieu s'est penché sur le FC Nantes, ce défenseur en est certain

Dans : FC Nantes, Mercato, Ligue 1.

Agé de 26 ans, David Alcibiade s’est installé cette saison dans l’effectif de Claudio Ranieri, après cinq ans passés au sein de la réserve des Canaris. Et dans son parcours professionnel, le défenseur estime que Dieu a joué un très grand rôle. Très croyant, David Alcibiade a confié ce lundi dans 20 Minutes que sa foi chrétienne était capitale dans sa vie, mais également dans ce qui lui arrivé depuis le début de sa carrière de footballeur.

« En 2014-2015, j’étais toujours sur le banc en réserve au FCN . Un jour, je me suis dit : "Où je vais ?". Je ne joue pas au foot pour ma propre gloire. Dieu m’a donné des talents, je dois les développer et lui donner toute ma gloire. Je lui dois tout. Dans mon intimité, je lui ai alors demandé : "Seigneur, dis-moi maintenant si tu veux que je continue dans le foot ?". J’étais prêt à arrêter. Je ne vis pas pour le foot, mais pour Dieu. Je lui ai donc demandé de me dire la vérité. Car Dieu parle tout le temps, mais il faut être à l’écoute. Je ne crois pas au hasard. Quelques jours après, Matthieu Bideau me dit qu’il veut me voir. Et là, je me suis dit que j’avais peut-être fait une prière un peu forte. J’ai attendu avant de voir Matthieu car j’avais peur qu’il me dise que c’était fini. A force de l’éviter, il est venu me voir à la fin d’un entraînement un vendredi. On s’est vus sous un arbre, il pleuvait. Mon cœur battait à 3000. Il m’a dit : "Dav', on va te faire signer un an pro !". Ma première réaction, ça a été de lui dire : "Pourquoi ?". Je n’en revenais pas. Je n’étais même plus dans le groupe réserve. Et là, on me propose un an pro ! Là, je me suis dit : "Dieu est grand !". Même au plus profond du trou, il te permet d’ouvrir des portes grandioses », explique, David Alcibiade, qui cette saison a joué deux matches avec le FC Nantes (Troyes et Strasbourg) et a délivré une passe décisive.