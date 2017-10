FCN : Dans la difficulté, Ranieri veut des « Cristiano Ronaldo »

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Après une énorme série de huit matchs sans défaite, le FC Nantes s’est incliné contre Tours (3-1) mercredi en 16es de finale de la Coupe de la Ligue.

Lucide, l’entraîneur Claudio Ranieri sait que cette défaite devait bien arriver. Désormais, l’Italien attend de voir la réaction de ses hommes qui devront imiter un modèle. « Mes joueurs savent qu'il faut travailler beaucoup. J'aime quand Cristiano Ronaldo a dit à Londres qu'il travaille dur pour rester au top, a confié le technicien. C'est un grand footballeur. » Les Canaris savent ce qu’il leur reste à faire, d’autant que le calendrier va bientôt se compliquer après le déplacement à Dijon samedi soir (TFC, PSG, Rennes, Monaco, ASSE, Nice).

« Je sais qu'on va souffrir, qu'on va perdre, a annoncé le coach du troisième de Ligue 1. Mais ce qui est important, c'est comment tu vas perdre. Je ne sais pas si nos résultats vont durer. Mais je sais que c'est important de faire les points quand c'est possible. Je sais que chaque match est une bataille pour nous. On doit toujours jouer à 100%. C'est ma philosophie : dans le sport, tu dois donner le maximum. »

Ranieri accepte les défaites mais...

« On peut perdre. Si tu as donné ton maximum, tu ne peux rien y faire. L'adversaire est meilleur ce jour-là. Félicitations à l'adversaire. Tu peux simplement travailler pour t'améliorer, a-t-il insisté. Si on pense gagner parce qu'on a la qualité, on perdra. La qualité, c'est bon si tu as un grand caractère et si tu te bats. » Comme quoi, Ranieri peut aussi privilégier la manière au résultat.