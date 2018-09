FCN : Cardoso aime ses joueurs et il ne les lâchera pas

Dans : FC Nantes, Ligue 1.

Miguel Cardoso, entraineur de Nantes, après la défaite 1-2 face à Nice et la menace de relégation : « Il y a eu deux moments où l'on aurait pu mener 2-1... On encaisse ensuite un second but qui change le match. On a fait des changements au coup d'envoi, certains joueurs n'avaient pas beaucoup joué. (...) La seule solution pour faire basculer cette situation, c'est aussi de concrétiser les choses dans les moments décisifs. Je n'ai rien à dire sur le comportement, la volonté et l'intention des joueurs. Il faut suivre le chemin qui est de croire en ce que l'on fait. Forcément, c'est une position qui ne nous plaît pas. Mais si on veut s'en sortir, il faudra être ensemble. Je ne compte pas lâcher. Je ne lâche pas les personnes que j'aime, et j'aime mes joueurs »