FCN : Cardiff va payer la première partie du transfert d'Emiliano Sala à Nantes

Très touché par la mort accidentelle d'Emiliano Sala, qu'il avait convaincu de signer à Cardiff, Neil Warnock, le manager du club gallois, a annoncé ce jeudi en conférence de presse que ses dirigeants avaient discuté avec leurs homologues de Nantes. Finalement, un délai d'une semaine supplémentaire aurait été accordé aux Bluebirds afin de payer la première partie du transfert de l'attaquant argentin, décédé le 21 janvier dans le crash de l'avion qui le ramenait au Pays de Galles.

« Le paiement ? Je suis sûr que le club s'en occupera dans les prochains jours, car il a demandé une prolongation pour le premier versement et je pense que Nantes a accepté. A la réflexion, je pense que des choses qui ont perturbé tout le monde ont été faites et elles n'auraient pas dû », a confié, toujours très touché, le coach de Cardiff. Selon la BBC, Nantes et le club gallois ont trouvé un terrain d'entente pour que ce premier versement se fasse avant le 27 février. Ces derniers jours, les Bluebirds semblaient vouloir se lancer dans un énorme bras de fer pour payer le moins possible dans ce transfert à 17ME. Une décision qui avait mis en colère une partie des fans de Cardiff, lesquels étaient dépités de l'image donnée par leurs dirigeants après la mort d'Emiliano Sala.