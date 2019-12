Christian Gourcuff prolonge à Nantes jusqu'en 2021 !

Dans : FC Nantes.

Le FC Nantes a officialisé ce lundi matin la prolongation de Christian Gourcuff au poste d'entraîneur jusqu'en 2021.

Par prudence, Christian Gourcuff n'avait signé que pour un an au FC Nantes lorsqu'il a accepté l'été dernier de devenir l'entraîneur du club de Waldemar Kita. Mais visiblement les choses se passent idéalement pour l'expérimenté entraîneur français qui vient de signer pour un an de plus. « Je suis très heureux de pouvoir prolonger au Football Club de Nantes. Je remercie le Président pour sa confiance. J’ai trouvé au sein de ce Club, des valeurs professionnelles et humaines qui me correspondent. Avec l'ensemble des composantes du FCN, j'ai pour objectif d'installer une certaine forme de sérénité. Je souhaite également renforcer l’identité du Club en développant un football collectif, qui a marqué l’Histoire du FC Nantes », a confié Christian Gourcuff.

De son côté, le président des Canaris est lui aussi heureux. « Nous sommes fiers de poursuivre l’aventure avec Christian Gourcuff. Au-delà de son professionnalisme, nous apprécions son implication dans le Club, dans sa totalité. La mise en place d’un projet sportif global est indispensable pour que toutes les équipes puissent travailler ensemble et dans la sérénité », a expliqué Waldemar Kita.